Суд учетверо збільшив заставу нардепу в справі про заволодіння майном «Держбудкомбінату» – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу чинному народному депутату, якого підозрюють у спробі заволодіння земельною ділянкою – про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 травня.

Йдеться про справу про можливий замах на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову державної земельної ділянки, яка перебуває в користуванні державного підприємства «Державний будівельний комбінат» Апарату Верховної Ради.

«Своїм рішенням суд апеляційної інстанції скасував ухвалу ВАКС від 13.04.2023 в частині розміру застави та постановив нову ухвалу, якою збільшив заставу з 6,012 мільйона гривень до 26,840 мільйона гривень. У іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін», – повідомляє САП.

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Водночас суд залишив без розгляду апеляційні скарги захисту, додає прокуратура.

У березні народному депутату повідомили про підозру в тому, що він нібито з 2020 року планував незаконно заволодіти земельною ділянкою «Держбудкомбінату» і побудувати там житловий комплекс.

Про підозру також повідомили колишньому заступнику апарату парламенту та ексдиректору та працівнику держпідприємства. При цьому колишнім співробітникам апарату Ради та ДП повідомили про підозру заочно, їхнє місце перебування наразі невідоме.

За повідомленнями медіа, йдеться про народного депутата Дмитра Ісаєнка, який до квітня 2022 року входив до фракції «ОПЗЖ», потім перейшов до депутатської групи «Відновлення України». Він у коментарі проєкту «Наші гроші» в березні заперечив, що компанія, яка фігурує в справі, належить йому.