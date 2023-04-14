НАБУ: розслідування щодо Коболєва завершили

Розслідування щодо ексголови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва завершили, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За повідомленням, Андрія Коболєва підозрюють у заволодінні в 2018 році понад 229 млн грн – його дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



У НАБУ додають, що рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалене через рішення ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства.

Також про завершення досудового розслідування заявив Андрій Коболєв, який оприлюднив відповідне повідомлення.

«Такі новини. ВАКС відмовив в повторному клопотанні детективів НАБУ та прокурорів САП. Тепер або передача справи в суд, або закриття. Скоро дізнаємось», – написав він у фейсбуці.

Колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» підозрюють у тому, що він, зловживаючи службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. За даними слідства, у 2018 році він ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США.

Коболєв прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.