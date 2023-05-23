НАБУ: у справі Князєва провели обшук – вилучили майже пів мільйона доларів США

Майже пів мільйона доларів США вилучили у справі за підозрою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, повідомляє у телеграмі Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

«НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки на майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів», – йдеться в повідомленні.



У НАБУ додають, що обшук провели 22 травня у рамках досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду».

За даними НАБУ та САП, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Але суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

За версією правоохоронців, щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому». САП 16 травня підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва та іншого фігуранта справи.

За даними Forbes, адвокатське об’єднання, яке фігурує в справі, – це фірма «Горецький та Партнери». Правоохоронці не розголошували назву компанії. Ця юридична фірма не коментувала причетність до справи Князєва.

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Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 18 травня суд для обох підозрюваних обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.