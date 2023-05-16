Голові Верховного суду Князеву та його спільнику повідомили про підозру – САП

Голові Верховного суду Всеволоду Князеву та його спільнику – адвокату, яких викрито на отриманні хабаря в розмірі 2,7 млн. доларів, повідомили про підозру, повідомляє у фейсбуці пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України», – повідомляє прокуратура.

Вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду, додають у САП.

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Увечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князева.

За даними антикорупційних органів, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. Також, за даними правоохоронців, фігуранти справи намагалися вливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї найвищої інстанції у системі судоустрою України.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади, а також надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом.