Пленум Верховного суду висловив недовіру Князеву і припинив його повноваження голови ВС

Пленум Верховного суду підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву. Про це повідомив секретар пленуму Дмитро Лиспеник.

За рішення проголосували 140 членів пленуму, двоє проти. Після цього судді також проголосували за постанову про припинення повноважень Князева, її підтримали 137 членів пленуму.

«Достроково припинити повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князева 16 травня 2023 року», – йдеться в резолютивній частині.

Відтак Всеволод Князев втрачає статус голови Верховного суду, але залишається суддею цієї інстанції. Однією з підстав для припинення повноважень судді Верховного суду є обвинувальний вирок у кримінальному провадженні.

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Лиспеник, як суддя з найбільшим стажем, буде тимчасово виконувати обов’язки голови Верховного суду.

Раніше Верховний суд 142 голосами підтримав заяву пленуму про справу Князева, в якій виступив за «повне, об’єктивне розслідування всіх обставин» справи і назвав її «чорним днем в історії суду».

Увечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду».

Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князева.