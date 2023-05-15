Обшуки у Верховному суді: антикорупційні органи повідомили про викриту схему хабарів серед керівництва і суддів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїх ресурсах у понеділок ввечері повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду».

«Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом», – повідомили у НАБУ і САП.

Іншої інформації з цього приводу немає.

Видання «Цензор.нет» з посиланням на свої джерела у НАБУ повідомило, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали при отриманні хабара у 3 млн дол. Офіційного підтвердження цих даних немає.