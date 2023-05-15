Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Обшуки у Верховному суді: антикорупційні органи повідомили про викриту схему хабарів серед керівництва і суддів

Наразі у Верховному суді проводяться невідкладні слідчі дії, кажуть в НАБУ і САП (фото ілюстративне)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїх ресурсах у понеділок ввечері повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду».

«Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом», – повідомили у НАБУ і САП.

Іншої інформації з цього приводу немає.

Видання «Цензор.нет» з посиланням на свої джерела у НАБУ повідомило, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали при отриманні хабара у 3 млн дол. Офіційного підтвердження цих даних немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG