Київ атакували ракетами. За що дали хабар голові Верховного суду? Лукашенко хворий?

- Нічна ракетна атака в Києві та області. Жителі столиці пишуть, що таких гучних вибухів не чули ніколи. Уламки ракет впали у щонайменше трьох районах Києва, залізні фрагменти ракет пошкодили автівки на вулицях. Які наслідки нічної атаки російської армії та з чого стріляли цього разу? Розказуємо всі деталі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Українські військові просунулися на флангах навколо Бахмуту Донецької області від 350 метрів до 2 кілометрів і продовжують тиснути на російські фланги. Про це розповідають офіційно в Генштабі ЗСУ. Командувач Сухопутних військ Сирський каже: це перший успіх наступальних дій під час операції оборони Бахмуту. Яка ситуація на цьому фронті, питаємо у військового з Бахмутському напрямку.
- Пізно ввечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Низка ЗМІ з посиланням на свої джерела у НАБУ повідомили, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали при отриманні хабаря у розмірі майже 3 мільйони доларів. Українські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що обшуки проходять ще у 18-х суддів. За що глава Верховного суду міг брати хабарі та що відомо про цю справу? Обговоримо.
- В окупованому Луганську підірвали так званого «міністра внутрішніх справ» Ігоря Корнета прямо в барбершопі. Окупаційні ЗМІ повідомляють, що він отримав важке поранення і госпіталізований. Окрім того, в Луганську почали лунати вибухи, в яких окупанти звинувачують ЗСУ і нові британські ракети Storm Shadow. Що ж відбувається в окупованому Луганську та області зараз? І як там реагують на цю серію вибухів? Говоримо з головою Луганської ОВА.
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