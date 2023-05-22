Жеваго заперечив причетність до справи Князєва

Власник банку «Фінанси та кредит» Костянтин Жеваго в інтерв’ю Forbes прокоментував заяви української прокуратури щодо причетності його фінансової групи до пропозиції хабара голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

За словами Жеваго, він не має «жодного відношення» до цієї справи.

«Вважаю, що справа компанії Ferrexpo і моє ім’я з’явилися там, тому що ми працювали з багатьма юристами – нас захищало п’ять чи шість юридичних компаній, і весь юридичний ринок України знав про цю справу й очікував на рішення», – припустив він.

Олігарх стверджує, що дізнався про справу Князєва з медіа, правоохоронні органи до нього не зверталися. Він додав, що готується звернутися за поясненням щодо свого статусу у справі.

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За даними Forbes, адвокатське об’єднання, яке фігурує в справі – це керуючий партнер фірми «Горецький та Партнери». Прокуратура не розголошувала назву компанії.

Жеваго підтвердив, що «Горецький та Партнери» працювала для Полтавського і Єристівського гірничозбагачувальних комбінатів із 2019 року і досі веде дві справи, які не мають стосунку до справи проти ексголови Верховного Суду.

Він також заперечив зв’язки з суддями Верховного суду, стверджуючи, що не зустрічався із жодним із них з 2019 року.

Після затримання Князєва Жеваго в пресрелізі для медіа заперечив, що хабар судді передавали в його інтересах.

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Ексголову Верховного суду Князєва підозрюють у отриманні неправомірної вигоди. Разом із ним 15 травня затримали ще одного фігуранта – представника адвокатського об’єднання. Його взяли під варту з альтернативою виходу під заставу в понад 107 мільйонів гривень. Другого фігуранта суд заарештував.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї найвищої інстанції у системі судоустрою України.