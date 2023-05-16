У ВРП відреагували на заяви про викриття масштабної корупції у Верховному суді

У Вищій раді правосуддя відреагували на заяви антикорупційних органів НАБУ та САП про викриття масштабної корупції у Верховному суді України.



«Сьогодні члени ВРП були запрошені до участі у Пленумі Верховного суду щодо вирішення питання про висловлення недовіри голові ВС. Члени ВРП утрималися від участі у його роботі для уникнення конфлікту інтересів, який може виникнути у подальшому», – йдеться у заяві ради.



У ВРП нагадують, що рада є органом, який вирішує питання стосовно надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт судді, а також тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.



Вища рада правосуддя також повідомила про підготовку листів до НАБУ та САП стосовно надання інформації про можливий вплив щодо обрання членів ВККС України.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї інстанції.

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Увечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князева.

За даними антикорупційних органів, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. Також, за даними правоохоронців, фігуранти справи намагалися вливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.