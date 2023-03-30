ОГП відреагував на відмову суду у Франції в екстрадиції Жеваго

Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду у Франції, який сьогодні відхилив запит української сторони про екстрадицію бізнесмена, ексдепутата Костянтина Жеваго.

Як повідомляє пресслужба ОГП, лише після цього «будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій».

Згідно з повідомленням, Офіс генпрокурора надав всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного.

«Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну. Втім судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена», – констатує відомство.

Раніше сьогодні стало відомо, що суд у французькому місті Шамбері 30 березня відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго.

Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Колишнього депутата Верховної Ради підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держав. Банк «Фінанси та кредит» збанкротував у 2015 році.

На слуханні 5 січня суд у французькому містечку Шамбері погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Зараз Костянтин Жеваго проживає у Парижі без права залишати територію Франції.