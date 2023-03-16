Екстрадиція Костянтина Жеваго: наскільки це реально

Французький суд у Шамбері провів засідання щодо екстрадиції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго до України і оголосить своє рішення 30 березня. Передає кореспондентка Радіо Свобода у Франції.

Український бізнесмен прийшов до суду у солідній компанії трьох паризьких адвокатів і приязно посміхався десяткам журналістів, які його чекали під будівлею суду з самого ранку.

Для суду у невеличкому містечку Шамбері, що неподалік гірськолижного курорту Куршевель, де і затримали пана Жеваго у кінці грудня, - це велика подія. Як правило, тут судять обвинувачених у крадіжках, продавців наркотиків чи агресивних молодиків, які, звісно, не викликають зацікавленості міжнародної преси. Але 16 березня все було інакше – фото- і відеокамери фіксували кожен крок Костянтина Жеваго до зали суду, бо у самій залі зйомка заборонена.

Суддя спитала чи погоджується він на екстрадицію, на що він чітко відповів «ні».

Коли суддя перейшла до справи Жеваго, яка, до слова, розглядалася на однаковому рівні з усіма іншими підозрюваними, то спочатку колишнього депутата покликали підтвердити його особу, а потім спитали чи погоджується він на екстрадицію, на що він чітко відповів «ні».

Костянтин Жеваго повідомив, що живе у Парижі і представився громадянином України, хоча говорив російською. Пізніше він пояснив Радіо Свобода, що завжди просить надати йому українського перекладача, але з українськими кадрами у Шамбері проблема, тож він був змушений використовувати російську у суді.

Судити як усіх

Судовий процес розпочався із виступу прокурора Рішара Палена, який заявив, що не бачить жодного мотиву у відмові від екстрадиції Костянтина Жеваго, адже Україна поважає європейські закони і вдосконалює своє законодавство в цьому напрямку.

Не бачу жодної причини сказати, що Україна не може надати пану Жеваго справедливий судовий процес

«Українська судова система співпрацює з Європейським судом з прав людини і виконує його рішення. Я не бачу жодної причини сказати, що Україна не може надати пану Жеваго справедливий судовий процес», – заявив на засіданні суду Рішар Пален.

Також прокурор зазначив, що перед судом всі рівні, незалежно від їхнього статусу, а заяви про політичну вмотивованість переслідувань Костянтина Жеваго – «це спроба виокремити цю справу, а для цього нема жодних підстав».

«Ми пам’ятаємо справу Ніколя Саркозі або Франсуа Фійона. Політики завжди намагаються перевести справу у політичну площину і кажуть, що ці справи політично вмотивовані. Якщо президент Зеленський справді переслідує політичний мотив у цій справі, то я бачу те, що переслідування пана Жеваго розпочалося до того, як Зеленський прийшов до влади», – каже прокурор Рішар Пален.

Крім того, прокурор заявив, що не бачить загрози життю Костянтину Жеваго, бо основні воєнні події в Україні, на думку Рішара Палена, відбуваються на Донбасі, а на іншій території України ризику нема.

Хто представляє інтереси Жеваго?

Костянтина Жеваго представляли три паризькі адвокати, які спеціалізуються на захисті прав людей і на справах щодо екстрадиції – Етьєн Арно, Джессіка Фінель і Франсуа Зімере. Кожен із них – відома особистість у юридичних колах, але найбільше привертає увагу Зімере.

Франсуа Зімере – колишній посол Франції у Данії, колишній депутат Європарламенту, а українцям він більше відомий як посол Франції з прав людини. У 2012 році Франсуа Зімере приїжджав до Харкова і закликав українську владу дотримуватися прав людини та міжнародних зобов'язань у справі Юлії Тимошенко. Одна з останніх його найвідоміших справ – це захист Карлоса Гона, екс-генерального директора автокомпаній «Renault» і «Nissan», а також голови ради директорів «Автовазу». Японська прокуратура звинувачувала Калоса Гона у фінансових махінаціях, створенні кримінальних схем і привласненні коштів фірми «Nissan». У 2019 році Карлоса Гона випустили із в’язниці під заставу в 1 мільярд йєн (близько 7 мільйонів доларів), а через півроку він несподівано опинився у Лівані, який не має договору про екстрадицію з Японією.

Повертаючись до Шамбері, усі троє адвокатів мали свій окремий виступ на засіданні суду і кожен представив свої аргументи чому Костянтина Жеваго не можна екстрадувати в Україну. Найголовніший мотив – Україна не може гарантувати проведення справедливого судового процесу, адже не всі закони діють в умовах воєнного стану.

Україна просто не в змозі гарантувати безпеку Костянтину Жеваго в умовах воєнних дій

Франсуа Зімере, серед іншого, проводив паралелі між українською і російською судовими системами, згадував справу Ходорковського і Тимошенко, і, підсумовуючи, висловив невпевненість у чесному судовому процесі над Костянтином Жеваго.

Адвокатка Джессіка Фінель у відповідь прокурору наголосила на тому, що не лише Донбас, а вся територія України перебуває під регулярними бомбардуваннями російської армії: «Україна просто не в змозі гарантувати безпеку Костянтину Жеваго в умовах воєнних дій абсолютно на всій території країни».

Коли буде остаточного рішення?

«Я вірю у французьке правосуддя. Моя команда адвокатів представила всі наші аргументи і тепер ми очікуємо рішення. Якщо ми з ним не погодимося, то подаватимемо апеляцію, але, повторюю, я не сумніваюся у справедливості французького суду», – заявив у коментарі Радіо Свобода Костянтин Жеваго після засідання суду.

Я вірю у французьке правосуддя

Колишнього депутата Верховної Ради підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів США банку «Фінанси і кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держав. Банк «Фінанси і кредит» збанкротував у 2015 році.

Сам Костянтин Жеваго твердить, що не винний і за останні три роки він звертався до української влади 17 разів з проханням заслухати його пояснення, але не отримав жодної відповіді.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили Радіо Свобода наявність звернень Костянтина Жеваго: «Наразі він перебуває у статусі підозрюваного і ДБР звертає увагу, що потрібна його особиста присутність для проведення слідчих дій».

Паспорт у мене лише один – український

У рамках домовленості про невиїзд колишній український депутат вніс заставу розміром в один мільйон євро, а також, за інформацією французького видання Le Dauphine, здав правоохоронним органам два своїх паспорти і пообіцяв регулярно з’являтися в поліції.

«Я не мушу щоразу фізично приходити до поліцейського відділку, для цього є спеціальна система співпраці, а паспорт у мене лише один – український», – заявив Костянтин Жеваго у коментарі Радіо Свобода.