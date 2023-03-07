Суд арештував активи Жеваго на запит Фонду гарантування вкладів – ФГВФО

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через суд домігся арешту активів власника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго на суму майже 46 мільярдів гривень – про це установа повідомила 7 березня.

«За рішенням Господарського суду Києва арешт накладено на частину корпоративних прав у статутних капіталах трьох гірничозбагачувальних комбінатів, які опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника директора-розпорядника Фонду Віктора Новікова, зараз позов Фонду до Жеваго перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції.

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«Вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку», – заявив він.

Зокрема, суд заарештував такі активи, які опосередковано належать Жеваго через FERREXPO AG:

корпоративні права на 50,3% від статутного капіталу підприємства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

корпоративні права на 50,3% від статутного капіталу підприємства «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»

корпоративні права на 50,3% від статутного капіталу підприємства «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат»

ДБР 28 грудня 2022 року повідомило про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшій легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

Того ж місяця стало відомо, що він виходить зі складу ради директорів залізорудної компанії Ferrexpo.