Посадовця комбінату, що належить Жеваго, підозрюють у завданні збитків бюджету на 2 млрд гривень

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили топменеджеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату про підозру в ухиленні від сплати податків. Про це відомства заявили 2 лютого.

За даними слідства, завдяки діям підозрюваного підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень.

«Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі», – заявляє СБУ.

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Посадовцю повідомили про підозру за статтями про ухилення від сплати податків і службове підроблення. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йдеться про комбінат, який входить до групи компаній Ferrexpo, який належить олігарху Костянтину Жеваго.

ДБР 28 грудня 2022 року повідомило про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшій легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

Того ж місяця стало відомо, що він виходить зі складу ради директорів залізорудної компанії Ferrexpo.