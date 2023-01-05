Суд переніс засідання щодо екстрадиції Жеваго

Французький суд переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну. Про це повідомляє агенція Reuters.

Суд у Шамбері, на сході Франції, також має вирішити, чи залишиться бізнесмен за ґратами чи може бути звільнений.

ДБР 28 грудня 2022 року повідомило про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшій легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

У липні 2021 року Інтерпол оголосив ексдепутата Верховної Ради, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» у міжнародний розшук. Сам Жеваго заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію про доходи.

Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.