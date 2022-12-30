Жеваго виходить з ради директорів Ferrexpo – Лондонська біржа

Український бізнесмен і колишній народний депутат Костянтин Жеваго виходить зі складу ради директорів залізорудної компанії Ferrexpo – про це повідомила Лондонська біржа 29 грудня з посиланням на саму компанію.

За повідомленням, «після повідомлень у медіа» керівництво компанії консультувалося із зовнішніми радниками та представниками й родичами самого Жеваго, аби «прояснити поточну ситуацію».

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«Компанія повідомляє, що пан Жеваго залишить Раду директорів Ferrexpo. Рада була поінформована, що пан Жеваго готується вийти з її складу негайно. Правління вживає заходів, щоб офіційно задокументувати його відставку, і поінформує ринок відповідно», – заявляє біржа.

ДБР 28 грудня повідомило про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

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У липні 2021 року Інтерпол оголосив ексдепутата Верховної Ради, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» у міжнародний розшук. Сам Жеваго заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію про доходи.

Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.