Генпрокурор прокоментував затримання Жеваго у Франції

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що затримання українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго у Франції є підтвердженням того, що «перед законом усі рівні».



«Це затримання вкотре доводить, що перед законом всі рівні і кожен, до кого є запитання в української правоохоронної системи рано чи пізно відповідатиме на них перед законом», – сказав Костін, якого цитує пресслужба Офісу генпрокурора.

За його словами, затримання Жеваго є «яскравим свідченням» того, що Офіс генпрокурора підтримує постійні зв'язки з іноземними колегами та регулярно співпрацює з ними, щоб усі особи, які можуть бути причетні до злочинів проти України, постали перед справедливим судом.

Костін також додав, що це затримання стало можливим в результаті кількамісячної плідної роботи та взаємодії прокурорів Офісу генпрокурора, співробітників Державного бюро розслідувань з правоохоронцями різних країн.



Сьогодні в ДБР повідомили про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

У липні 2021 року Інтерпол оголосив ексдепутата Верховної Ради, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» у міжнародний розшук. Сам Жеваго заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію про доходи.

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Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.