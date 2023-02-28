Арештовано активи бізнесмена із РФ через фінансування збройної агресії проти України – СБУ

У Службі безпеки повідомили про арешт майна російського бізнесмена Миколи Сердюка, який «причетний до фінансування збройної агресії проти України».

Згідно з повідомленням, рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Загальна вартість арештованих активів – 60 млн грн.

«Встановлено, що Сердюк є власником «московського дослідного заводу бурової техніки» та «Гідроінжбуду» і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що, аоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався «переписати» власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.

«Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували її», – повідомили в СБУ.

СБУ каже, що наразі «планується» повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.

Вирішується також питання щодо передачі російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).