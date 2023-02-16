Суд націоналізував майно російського олігарха Дерипаски

Вищий антикорупційний суд за позовом Міністерства юстиції України стягнув майно російського олігарха Олега Дерипаски – про це урядове відомство повідомило 16 лютого.

За повідомленням, суд стягнув також активи компанії Дерипаски «Русал», зокрема:

100% частки ТОВ «Глухівський Кар’єр кварцитів»

100% ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

100% частки ТОВ «Компанія «Алюміній України»

100% частки ТОВ «Гуардон України»

100% частки ТОВ «Сервісний центр «Металург»

100 % частки ТОВ «ЧАС ІТ»

99 % частки ТОВ «Охорона МГЗ»

100 % частки ТОВ «Центр обліку Миколаїв»

100 % частки Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»

100 % частки ТОВ «Запоріжалюмінторг»

29,5363% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

100 % частки ПрАТ «Хустський кар’єр»

100 % частки ПрАТ «Жежелівський кар’єр»

понад 300 «об’єктів рухомого та нерухомого майна»

Про стягнення також повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України, не називаючи імені олігарха. За даними ОГП, загальна вартість конфіскованих активів перевищує 2 мільярди гривень.

«Він безпосередньо причетний до воєнних злочинів, які чинить РФ – вбивств мирних громадян та руйнування українських міст, адже саме його холдинг серед тих, хто забезпечує сировиною ворожий оборонно-промисловий комплекс. З цієї сировини, в тому числі й українського походження, виготовляли зброю, з якої сьогодні вбивають українців», – йдеться в коментарі генерального прокурора Андрія Костіна щодо фігуранта справи.

10 січня Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски на користь держави. Мін’юст, серед іншого, зажадав конфіскації Миколаївського глиноземного заводу та інших підприємств Дерипаски.

У відомстві мотивували це тим, що група компаній Дерипаски продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, який використовує свої потужності у війні проти України.