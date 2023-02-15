Офіс генпрокурора ініціював арешт українських суден в Іспанії, щоб запобігти їх передачі до РФ

Суд за клопотанням Офісу генерального прокурора наклав арешт на два судна в Іспанії вартістю в 10,2 мільйона доларів, повідомляє пресслужба відомства 15 лютого.

«Наразі спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанії вживаються заходи щодо недопущення заволодіння РФ цими суднами», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовці воднотранспортної галузі у змові з російськими громадянами планували передати Росії два риболовецькі траулери, які належать Україні.

«Ця злочинна група передала в оренду компанії РФ два українські риболовецькі судна. У подальшому вони намагалися передати їх державній корпорації розвитку «ВЕБ РФ» нібито за борги України перед РФ – як сплату фіктивного боргу за накладення Україною арештів на російські активи ПАТ «Промінвестбанк». З цією метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до Іспанського порту Лас-Пальмас», – йдеться в повідомленні.

Кошти за оренду суден посадовці, як стверджує ОГП, перераховували підконтрольним юридичним компаніям та адвокатським об’єднанням «за надання фіктивних послуг та в подальшому обготівковували їх».

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Правоохоронці провели обшуки, слідчі дії тривають, додають у Офісі генпрокурора.

У травні 2022 року Верховна Рада законодавчо затвердила рішення РНБО про націоналізацію корпоративних прав і фінансових активів українських дочірніх компаній «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ» («Міжнародного резервного банку» та «Промінвестбанку»).