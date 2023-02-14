Заблоковано рахунки угруповання, яке вкрало майже 100 млн грн з карток жителів Маріуполя – СБУ

Служба безпеки повідомила про викриття схеми заволодіння майже 100 млн грн з рахунків жителів окупованого нині Маріуполя.

«Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, до організації оборудки причетне злочинне угруповання з Донецька, звідти працював так званий кол-центр, співробітники якого через інтернет та спецобладнання зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

«У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн. Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації «ДНР» та кураторів з ФСБ», – розповіли в СБУ.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано більшу частину забудови. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.