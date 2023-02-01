«Гривня під забороною, рублів бракує». Росія припиняє виплати в окупації на півдні?

Чи припиняє Росія соціальні виплати жителям окупованих українських територій? Наскільки це важливо для місцевого населення? Як виживають люди, які не отримують жодних виплат від окупантів? Про все це дізнався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили припинили соціальні виплати на захопленій території Запорізької області, повідомив 24 січня Центр національного спротиву Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними військових, окупанти пояснюють такий крок браком рублів й обіцяють виправити ситуацію. Про терміни не повідомляють. Виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку, зазначили у повідомленні.

Разом із цим, додають, російські окупанти й надалі намагаються заборонити рух гривні. Як зазначають у Центрі спротиву, на окупованих територіях влаштовують рейди по торговельних точках, аби не давати можливості щось придбати за гривню. Таким чином виходить, що людей позбавили роботи, не виплачують гроші й забороняють користуватись гривнею, підкреслюють в Центрі.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей буде нібито більше видів соціальних виплат, ніж в середньому по Росії. Зокрема, російське видання РБК 18 січня повідомило, що влада розробила правила так званої інтеграції окупованих регіонів до російської системи соціального захисту. Поряд із новими виплатами, за російськими законами, там збережуться і колишні, пише видання. Втім, у повідомленні зазначено: тим, хто «чинив дії проти Росії», у виплатах відмовлять.

Російська служба Радіо Свобода 30 січня повідомила, що 2023 року з бюджету Росії планують виділити більш ніж 321 мільярд рублів на пенсії жителям окупованих територій українських областей. Редакція посилається на законопроєкт, який уряд Росії запропонував розглянути Держдумі. За оцінками уряду Росії, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей проживає понад 1,7 млн пенсіонерів, з яких понад 1,6 млн «претендують на російську страхову пенсію».

«Вплив санкцій та корупції»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов вважає, що припинення соціальних виплат на окупованих територіях є цілком очікуваним явищем.

Ми мали й бачили перед собою приклад окупованого українського Криму, у якому історія приблизно та ж сама

«По території Запорізької області вони завищили настільки планку ось цих виплат і заробітних плат, що це з самого початку здавалося просто неймовірним для довгострокового виконання – це по-перше. По-друге, було очевидним, що у самій Росії соціальні виплати інколи меншого розміру. А по-третє, ми мали й бачили перед собою приклад окупованого українського Криму, у якому історія приблизно та ж сама повторювалася у 2014 році», – зауважив він.



Дудукалов стверджує, що окупанти почали зменшувати розмір виплат.



«Це спричиняє просто неймовірні черги у поштових відділеннях. Потім вже це викликає черги у пунктах оплати комунальних послуг, бо люди, які чекають на отримання грошей, вони сплачують комунальні послуги. Там дійсно такі черги, що тільки в Радянському Союзі такі були», – згадав він.



Причиною зменшення чи припинення російських соціальних виплат може бути як розкрадання грошей чиновниками, так і економічна ситуація в Росії, вважає політик.

Просто світ дотиснув Росію до того, що вона залишилась без грошей. Я на це дуже сподіваюсь

«Санкції, які обіцяли наші міжнародні партнери, почали працювати далеко не на перший тиждень і не на перший місяць. Це майже рік, як почали активно застосовувати санкції. То, може, вони зараз і дають такий ефект, що Росія просто вичерпала свій ресурс і ніхто не купує ту нафту, алмази та газ за завищеними цінами. Закінчились контракти, й просто світ дотиснув Росію до того, що вона залишилась без грошей. Я на це дуже сподіваюсь, навіть більше, ніж на російську корупцію», – каже він.

Втім, для частини жителів окупованої частини Запорізької області соціальні виплати у розмірі 10 тисяч рублів були «єдиним способом вижити», зауважив Дудукалов.



«Залишилась певна кількість людей, які працювали неофіційно або не встигли оформити якісь виплати, ту саму пенсію або ще щось, і вони отримували ці 10 тисяч російських рублів і виживали на них дійсно. Сьогодні я розумію, що ті, хто отримав російський паспорт, мають певні переваги при отриманні якихось соціальних виплат, якісь претензії можуть висловлювати», – пояснив політик.



«Були люди, які з українським паспортом отримували пільги якісь чи виплати, отримали якусь соціальну допомогу. Але це все рано чи пізно повинно було закінчитися, і тому зараз окупанти таким чином і паспорти російські під соусом грошей хочуть роздати більшій кількості людей, щоб звітувати начальству своєму», – додав він.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Заборона гривні триває

Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб підтвердив «Новинам Приазовʼя», що у цьому місті окупанти також припиняють соціальні виплати.

Щоб отримувати їхню пенсію, треба отримати російський паспорт. Це, знову-таки, примусово

«Наразі в них, швидше за все, кошти закінчуються, які були виділені на наш регіон. У них нова лінія така – щоб отримувати їхню пенсію, треба отримати російський паспорт. Це, знову-таки, примусово, щоб наші люди отримували ці російські паспорти. Але це дійсно так – на сьогодні немає цих пенсійних виплат з боку РФ», – повідомив він.

Олександр Чуб нагадав, що Росія забороняє жителям окупованих територій розраховуватися в гривнях. Продаж товарів відбувається тільки за російські рублі, при цьому ціни на продукти та товари в окупації він назвав «захмарними».

Очільник військової адміністрації Токмака вважає, що окупанти навряд чи відновлять свої виплати місцевим жителям.

Надходжень немає… В них коштів навіть немає на військових своїх

«Якби в них була така можливість, вони б це не зупиняли. Вони навпаки хайпували б цим. А через те, що надходжень немає… В них коштів навіть немає на військових своїх, ми ж бачимо, в якому одязі та з яким знаряддям заходять до нас. Тому те, що вони повернуть ці кошти – це фейк стовідсотковий», – впевнений він.



Ситуацію у Токмаку Чуб називає важкою.



«Багато телефонують і питають: «Що буде, якщо ми виїдемо через Крим? Через Маріуполь і на Ростов. Бо ми знаємо, що на Василівку немає виїзду і мабуть, вже не буде». Вони (окупанти – ред.) там тримають щит свій, під покрівлею наших людей себе охороняють. Тому ситуація важка. І з цінами важка, і з життям, і з охороною здоров’я», – підкреслив очільник.

«Зубожіння зростає»

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов зазначив, що рівень життя населення через політику окупантів «стає вкрай низьким».

Щоб отримати пенсію, часто слід постояти у великій черзі, яку треба зайняти з ночі

«Щодо виплат, то пенсії з української сторони виплачуються регулярно, люди їх отримують. Але надалі, через неможливість розраховуватися в гривнях, їм доводиться обмінювати гривню на рублі десь в обмінних пунктах на чорному ринку», – розповів він.

«Таким чином при виплатах у 4 тисячі гривень тієї пенсії, люди на руки отримують 5 тисяч рублів всього-на-всього. Це дуже впливає на рівень життя і динаміку зубожіння. При цьому, щоб отримати пенсію, часто слід постояти у великій черзі, яку треба зайняти з ночі, та пенсіонери колонами крокують за тими пенсіями, тому що потрібно виживати», – додав Орлов.

Разом із цим він стверджує, що російську пенсію отримує незначна частина місцевих жителів.



«Щоб отримати російську пенсію, потрібно отримати російське громадянство, тобто паспорт, а на це йдуть не всі. Більшість не хоче гратися в ці ігри та не хоче підпадати під клеймо колаборанта. Люди не хочуть співпрацювати з російською...», – каже експерт.

Все частіше на вулицях можна зустріти людей, які просто просять копієчку, щоб купити хліба

«В принципі слід сказати, що зубожіння населення зростає через ці нюанси, через таку політику. Все частіше на вулицях можна зустріти людей, які просто просять копієчку, щоб купити хліба», – додав він.



Вартість комунальних платежів у Мелітополі є завищеною, розповідає Орлов. При цьому субсидій окупанти також не надають, каже він.



«Забезпечити енергоресурсами окуповані території колаборантська влада не може. Вони годували під час свого «референдуму» обіцянками, але ж обманули, й нічого такого не відбувається. Більшою мірою проросійська влада намагається максимально збагатитися на цих обов'язкових комунальних платежах. Тобто йде збагачення тієї колаборантської влади, хоча, знову-таки, напередодні псевдореферендуму восени вони обіцяли доступні тарифи, яких на сьогодні нема», – стверджує Орлов.



Ціни на продукти у Мелітополі також завищені, каже спікер.



«Щодо продуктів, ця ситуація максимально складна. Більшість населення намагається купувати продукти на ринку, адже вони більш якісні, свої певною мірою. А те, що є на прилавках магазинів, супермаркетах, то дуже низької якості, це зазвичай російська або білоруська продукція. Через складнощі з постачанням часто зустрічаються протерміновані товари», – поділився Орлов.

За його словами, складною також є ситуація з ліками та медичним обслуговуванням.

Будь-яка процедура в поліклініці або прийом у лікаря коштує певних грошей

«Деякі ліки за ціною дорівнюють 25% пенсії пенсіонерів. Тобто це дуже високі ціни. Люди певною мірою не можуть собі це дозволити, хоча ці ліки необхідні для життя, виживання, для підтримки здоров'я. Якщо пів року тому ще можна було в поліклініках, лікарнях зустріти безкоштовні прийоми, процедури, то на сьогодні такого вже немає. Будь-яка процедура в поліклініці або прийом у лікаря коштує певних грошей», – зауважив він.



Втім, більшість із тих, хто залишився в Мелітополі, все одно утримується від виплат, які пропонують окупанти, додав експерт.

«Виживати стає дедалі важче»

«Новини Приазовʼя» також поцікавилися, якою є ситуація з російськими виплатами на окупованій частині Херсонської області.

Голова Каланчацької територіальної громади Світлана Фоміна розповіла, що там теж була інформація про припинення виплат. Втім, останніми днями окупанти почали їх активно видавати.

Люди не всі оформили пенсії через те, що обов’язково треба або російський паспорт, або довідка, що ти подав документи на отримання російського паспорта

«За соціальними виплатами люди приїжджають в сам Каланчак, щоб отримати. А пенсії привозять по селах і виплачують у приміщенні старостатів. Люди не всі оформили пенсії через те, що обов’язково треба або російський паспорт, або хоча б довідка про те, що ти подав документи на отримання російського паспорта. Така сама ситуація і з соціальними виплатами», – розповіла вона.



У цьому регіоні розрахуватися гривнями вже також неможливо, додає вона.



«Люди, які все ж не оформили пенсії, вони міняють гривні на рублі, але для них це дуже важко, тому що ціни в рублях, а гривню міняють 1 до 1. Таким чином, якщо м’ясо, наприклад, коштує 400 російських рублів, то і за українськими гривнями ціна виходить 400 гривень за кілограм. Це дуже дорого. І така ситуація з усіма продуктами, в тому числі й ліками», – додала Фоміна.



Рятує людей лише власне господарство, каже голова Каланчака: «У нас переважно громада яка? Люди, які займаються городиною, мають своє господарство і намагаються жити за рахунок власного господарства. А також привозять до Каланчака свою продукцію, намагаються продати, щоб за ці гроші можна було купити хліб».



Втім, виживати на окупованих територіях стає дедалі важче, зауважила Світлана Фоміна.



«Особливо тим, хто все-таки тримається і не йде отримувати навіть той паспорт чи пенсію. Дехто пішов працювати на будь-які посади навіть двірником, щоб утриматися та прожити на тій території. Дуже важко людям, які живуть на гривні, які міняють гривні, намагаються втриматися, щоб не брати російські виплати та гуманітарку», – поділилася голова.