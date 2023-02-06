Суд стягнув у дохід держави майно російського олігарха на понад 2 мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд задовольнив апеляцію Міністерства юстиції і націоналізував майно підсанкційного російського олігарха – про це 6 лютого повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

«В дохід держави стягнуто належні росіянину гірничо-збагачувальний комбінат, 2 квартири, корпоративні права 4 підприємств, 19 транспортних засобів, грошові кошти – понад 14 мільйонів гривень. Загальна вартість націоналізованих активів перевищує 2 мільярда гривень», – перелічив Офіс генпрокурора.

Триває досудове розслідування фактів «планування, підготовку та розв’язування РФ агресивної війни проти України, ухилення від сплати податків та інших кримінальних правопорушень».

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Йдеться, зокрема, про гірничо-збагачувальний комбінат у Дніпропетровській області, який із 2012 року належав російському олігарху. Підприємство, зокрема, забезпечувало сировиною російську металургійну корпорацію, яка виконує 40% державних оборонних замовлень Росії, додає ОГП.

«З метою збереження українських активів та недопущення їх націоналізації, підсанкційний олігарх за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення формально перереєстрував комбінат на громадянку України. Проведеним розслідуванням встановлено, що перереєстрація підприємства проведена фіктивно, з порушенням законодавства України та заниженою в більше ніж 3300 разів ціною», – додає пресслужба Офісу.

ВАКС 3 лютого повідомив про націоналізацію низки активів російського мільярдера, в тому числі Демурінського гірничо-збагачувального комбінату.

Правоохоронці та суд не називають імені олігарха. Водночас, за даними реєстру Opendatabot, Демурінський ГЗК до 26 квітня 2021 року мав кінцевим бенефіціарним власником російського бізнесмена Михайла Шелкова.

У січні голова Департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих заявила, що ВАКС відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та інших компаній, «щодо яких – на наше переконання – російський мільярдер Михайло Шелков здійснює контроль». Вона тоді анонсувала апеляцію Мін’юсту на це рішення.