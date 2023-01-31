ВАКС засудив експосадовця ГПУ до 9 років ув’язнення

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок Дмитрові Сусу, ексзаступнику начальника Департаменту – начальнику управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки колишньої Генеральної прокуратури України. Його засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

У ВАКС уточнили, що Суса звинувачували і засудили до різних термінів за кількоми пунктами статті про «привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

«На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 9 (дев’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 3 (три) роки і з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна», – йдеться в повідомленні.

Крім того, суд позбавив обвинуваченого класного чину – старший радник юстиції, і конфіскував у дохід держави усе майно (дві квартири, дві земельні ділянки, гараж і автомобіль), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду Києва від 7 серпня 2017 року.

У ВАКС додали, що вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів із дня його проголошення.

У травні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура України направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт щодо ексзаступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки тодішньої ГПУ Дмитра Суса.

За даними слідства, він, перебуваючи на посаді заступника керівника департаменту ГПУ, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно, а також продавав речові докази у кримінальному провадженні стороннім. За даними відомства, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році.

Колишнього працівника ГПУ Суса детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня 2017 року на території міжнародного аеропорту «Бориспіль». Солом’янський районний суд Києва 27 липня 2017 року обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після цього суд кілька разів продовжував дію цього запобіжного заходу.

13 лютого 2018 року суд вирішив арештувати підозрюваного без права застави. Згодом його відпустили.

Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури у квітні 2017 року.

Восени 2016 року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генпрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.