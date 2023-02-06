СБУ: арештували 170 вагонів російських і білоруських товарів на майже 100 мільйонів гривень

Служба безпека України заявляє арешт 170 вагонів російських і білоруських товарів на майже 100 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба відомства, за матеріалами СБУ та БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв.



«Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн. Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі «транзит», – йдеться у повідомленні.



За оперативними даними СБУ, вантаж належав двом іноземним компаніям – «Уралкалий» та «Беларуськалий».



«У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки ініціювала передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)», – додають у спецслужбі.

Кримінальне провадження було розпочато за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), розслідування триває.