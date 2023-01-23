ВАКС повідомив про стягнення в дохід держави майна російського мільярдера

Вищий антикорупційний суд України повідомив, що конфіскував українські активи російського мільярдера Михайла Шелкова.

Як повідомила пресслужба суду, в дохід держави в рамках закону «Про санкції» ВАКС вилучив квартири в Одесі та Нікополі, що належать олігарху, автомобіль Lexus, чотири машини Mitsubishi Pajero Sport, кошти на банківських рахунках, а також 100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».

Водночас голова Департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих заявила, що ВАКС відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та інших компаній, «щодо яких – на наше переконання – російський мільярдер Михайло Шелков здійснює контроль».

Богатих повідомила, що ВАКС не визнав достатніми докази збереження контролю Шелковим над ДемГЗК. За її словами, Мін’юст готує апеляцію на це рішення.

Апеляційна скарга може бути подана до упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення, повідомили у ВАКС.

У жовтні минулого року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про блокування українських активів Шелкова.

Михайло Шелков є основним акціонером металургійної компанії «ВСМПО-Авісма», найбільшого світового постачальника титану і титанових сплавів.

У російському списку Forbes Шелков посідає 59-те місце зі статком 1,5 мільярда доларів. За даними Transparency International Ukraine, раніше він очолював інвестиційний підрозділ держкорпорації «Ростех», яка контролювала військових підрядників у РФ.