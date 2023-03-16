ГУР відстежує дії армії Росії в Криму, вона готується до оборони – Скібіцький

Головне управління розвідки Міноборони України слідкує за діями російських військ на території анексованого Криму. За даними українського відомства, армія РФ веде підготовку до оборонних дій. Про це в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону 16 березня заявив речник ГУР України Вадим Скібіцький.

«Головне управління розвідки Міноборони України постійно відслідковує все, що пов’язане з діяльністю угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Що ми можемо сказати: інфраструктура підтримується в бойовій готовності, це потужний сухопутний та авіаційний компоненти, розміщені в Криму. Близько 90 бойових літаків та близько 60 бойових гелікоптерів, які розташовані на території Криму», – сказав Скібіцький.

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За його словами, в Криму було створено оборонне угруповання, яке займається обладнанням фортифікаційних споруд та лінії оборони. Найбільше таких споруд зведено на півночі Кримського півострова та на півдні Херсонської області на підступах до Криму.

Раніше в українській розвідці заявили, що російська армія перекидає нові військові підрозділи на північ окупованого Криму – у тому числі й для того, щоб зберегти сухопутний коридор на півострові.

10 березня підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв про будівництво оборонної лінії у Криму.