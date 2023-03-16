П’ятьом колишнім українським силовикам із Криму загрожує до 15 років колонії за держзраду

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру п’ятьом колишнім правоохоронцям за державну зраду, повідомила пресслужба відомства.

«Встановлено, що після окупації півострова підозрювані зрадили присязі на вірність народу України і перейшли працювати на бік ворога. При окупаційній владі вони обійняли керівні посади у різних незаконно створених відділах МВС Криму», – сказано у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковані як державна зрада, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що підконтрольній Росії судді з Євпаторії загрожує 12 років позбавлення волі за незаконну депортацію українців із Криму – правоохоронці направили до суду відповідний обвинувальний акт.

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