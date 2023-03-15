«Страх окупантів перед розгортанням руху спротиву»: МЗС про вирок кримчанину Абдулвапову в РФ

Міністерство закордонних справ прокоментувало вирок громадянину України Аметхану Абдулвапову 15 березня.

«Аметхан Абдулвапов, як і низка інших кримських татар, був затриманий у рамках сумнозвісної справи «Хізб ут-Тахрір» – цілеспрямованої репресивної кампанії російської окупаційної адміністрації, спрямованої на знищення осередку свободи думки та віросповідання на території Автономної Республіки Крим», – йдеться в повідомленні відомства.

МЗС вказало на процесуальні порушення під час справи Абдулвапова, які мали місце і під час інших справ проти жителів Криму.

«Відзначаємо, що ситуація з правами людьми в Криму постійно погіршується, що свідчить про страх окупантів перед розгортанням руху спротиву на півострові», – додає міністерство.

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Дипломатичне відомство також закликало світову спільноту «продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму», а також запровадити санкції проти посадовців причетних до переслідувань громадян України.

Також МЗС закликало Росію виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухвалені в грудні 2022-го та лютому 2023 року та звільнити незаконно затриманих жителів Криму.

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону 15 березня засудив фігуранта «справи кримських мусульман», кримчанина Аметхана Абдулвапова до 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

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Абдулвапова затримали після російських обшуків у лютому 2022 року. Тоді одразу в кількох районах окупованого Криму російські силовики затримали чотирьох людей: Ансара Османа, Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосмана і Аметхана Абдулвапова.

Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.