Суд у Росії засудив до 10,5 років позбавлення волі фігуранта справи кримських мусульман

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону 15 березня засудив фігуранта «справи кримських мусульман», кримчанина Аметхана Абдулвапова до 10 років і 6 місяців позбавлення волі, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Як повідомляють активісти, перші три роки Абдулвапов має провести у в’язниці. Крім цього, прокурор попросив для нього обмеження протягом року після звільнення. Обмеження полягають у необхідності відзначатись у Федеральній службі з виконання покарань два рази на місяць, не залишати житло з 11 вечора і до 6 ранку, не змінювати місце проживання та роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.

«Я не маю жодного відношення до тероризму. Відпустіть мене із зали суду до моєї родини, до моїх дітей», – сказав Аметхан Абдулвапов у своєму останньому слові у суді.

Абдулвапова затримали після російських обшуків у лютому 2022 року. Тоді одразу в кількох районах окупованого Криму російські силовики затримали чотирьох людей: Ансара Османа, Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосмана і Аметхана Абдулвапова.

Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.