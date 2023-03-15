Другий парламентський саміт «Кримської платформи» планують провести восени в Празі – Стефанчук

Другий парламентський саміт міжнародної «Кримської платформи» планують провести восени в столиці Чехії Празі, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети – деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій», – написав спікер парламенту у фейсбуці за результатами розмови з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою.

Сторони також обговорили євроінтеграційний та євроатлантичний курс України.

«Україна прагне якнайшвидше розпочати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО. Сподіваюся, що на саміті у Вільнюсі, у липні 2023 року союзники ухвалять рішення про запрошення України приєднатися до Альянсу», – додав Стефанчук.

Першого парламентський саміт «Кримської платформи» проходив торік у жовтні, в Загребі (Хорватія). Тоді його учасники ухвалили спільну декларацію, в якій, серед іншого, засудили систематичні порушення прав людини в Криму.

Ініційований Україною міжнародний координаційний механізм «Кримська платформа» був започаткований на установчому саміті в Києві у серпні 2021 року. Мета платформи – збереження уваги до Криму в міжнародному порядку денному, захист прав людини в Криму, сприяння деокупації півострова тощо.