Аксьонов розповів про плани Росії на квартиру Зеленського в Ялті

Квартири президента України Володимира Зеленського, а також деяких його сусідів у багатоквартирному будинку в Ялті, готуються внести до списку «націоналізації», заявив підконтрольни Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає російське державне агентство ТАСС.

«По квартирах ми готуємо вибірку, але це не першочергові завдання. Насамперед вирішували питання про великі об’єкти», – сказав Аксьонов.

Квартира розташована у селищі Лівадія. Її Олена Зеленська, дружина українського лідера, купила у 2013 році – до окупації півострова. Як писали російські ЗМІ, ріелтори оцінюють апартаменти приблизно в 74 мільйони рублів.

Офіс президента України, відповідаючи в 2021 році на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про квартиру Зеленських, повідомив, що «всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її».

Раніше Аксьонов заявляв, що у Криму грошима від продажу «майна українських бізнесменів» мають намір профінансувати війну Росії проти України.

У лютому підконтрольний Росії парламент Криму підтримав «націоналізацію майна українських бізнесменів». Тоді спікер парламенту окупованого Криму Володимир Константинов заявляв, що «до переліку внесено близько 500 об’єктів, що належать до різних підприємств та банків, туристичної, спортивної інфраструктури».

Українські бізнесмени та політики не коментували інформацію Константинова.