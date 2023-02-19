Росія націоналізувала близько 700 захоплених активів в окупованому Криму

Близько 700 активів в окупованому Росією українському Криму були націоналізовані встановленою там Москвою владою.

19 лютого російські ЗМІ повідомили, що встановлений Кремлем кримський чиновник Володимир Константинов заявив, що до конфіскованих активів увійшли компанії, будівлі, склади і «багато інших об’єктів», що належать українським бізнесменам і політикам.

Призначений Росією кримський парламент вважає, що їхні власники пов’язані з київською владою і здійснюють «недружні дії» щодо Росії.

Раніше Сергій Аксьонов, призначений Росією голова Криму, заявив, що всі кошти від конфіскованих активів будуть витрачені на неспровоковану війну Росії проти України.