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Transparency International припиняє роботу в Росії через статус «небажаної організації»

Присвоєння цього статусу центр вважає «раптовим, необґрунтованим, невмотивованим та образливим»

Російський центр антикорупційних досліджень та ініціатив Transparency International, що входить до однойменної міжнародної організації, ухвалив рішення ліквідувати свій підрозділ, який пропрацював у Росії з 1999 року. Про це організація повідомила 16 березня.

В офіційному релізі центр пояснив ліквідацію статусом «небажаної організації», отриманим від російської влади.

«Практика застосування законодавства про такі організації в Росії роблять подальшу роботу російської «Трансперенсі» практично неможливою», – наголошується в офіційному повідомленні.

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Присвоєння цього статусу центр вважає «раптовим, необґрунтованим, невмотивованим та образливим».

Генеральна прокуратура Росії визнала міжнародну неурядову організацію Transparency International «небажаною» на території країни 6 березня.

Визнання організації «небажаною», окрім іншого, означає, що особи, які співпрацюють із нею, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

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