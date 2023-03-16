Transparency International припиняє роботу в Росії через статус «небажаної організації»

Російський центр антикорупційних досліджень та ініціатив Transparency International, що входить до однойменної міжнародної організації, ухвалив рішення ліквідувати свій підрозділ, який пропрацював у Росії з 1999 року. Про це організація повідомила 16 березня.

В офіційному релізі центр пояснив ліквідацію статусом «небажаної організації», отриманим від російської влади.

«Практика застосування законодавства про такі організації в Росії роблять подальшу роботу російської «Трансперенсі» практично неможливою», – наголошується в офіційному повідомленні.

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Присвоєння цього статусу центр вважає «раптовим, необґрунтованим, невмотивованим та образливим».

Генеральна прокуратура Росії визнала міжнародну неурядову організацію Transparency International «небажаною» на території країни 6 березня.

Визнання організації «небажаною», окрім іншого, означає, що особи, які співпрацюють із нею, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.