Росія: суд продовжив арешт опозиціонера Володимира Кара-Мурзи на пів року

Московський міський суд 6 березня продовжив арешт опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи на шість місяців. Він перебуває за ґратами з квітня 2022 року.

Проти Кара-Мурзи порушені три кримінальні справи: через «фейки» про російську армію, участь у діяльності «небажаної організації» та про державну зраду.

У слідчому ізоляторі Кара-Мурза скаржився на погіршення здоровʼя. Головний невролог федеральної пенітенціарної служби в Москві поставив йому діагноз «полінейропатія». Він є у списку діагнозів, які виключають перебування в СІЗО. Однак суд відхилив клопотання захисту про розгляд медичних документів та переведення опозиціонера під домашній арешт.

Суд також став розглядати справу Кара-Мурзи по суті. Процес буде закритий. Після судового засідання адвокат Вадим Прохоров заявив журналістам, що справу проти політика розглядатиме колегія з трьох суддів, одним із яких, можливо, буде Сергій Подопригоров, він входить до «списку Магнітського», у складанні якого брав участь Кара-Мурза.

Наступне судове засідання у справі Кара-Мурзи відбудеться 13 березня.

За версією слідчих, виступаючи 15 березня в Сполучених Штатах перед членами Палати представників штату Аризона, Кара-Мурза, «діючи на ґрунті політичної ненависті, поширив очевидно хибну інформацію під виглядом достовірних повідомлень». Зокрема, тоді йшлося про бомбардування житлових районів та обʼєктів соціальної інфраструктури України.

Уже під час перебування Кара-Мурзи під арештом проти політика були порушені справи про співпрацю з небажаною організацією та державну зраду.