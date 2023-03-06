У Росії Transparency International визнали «небажаною» організацією

Генеральна прокуратура Росії визнала міжнародну неурядову організацію Transparency International «небажаною» на території країни.

У повідомленні Генпрокуратури йдеться про те, що Transparency International, «формально виступаючи організацією, яка бореться з корупцією по всьому світу», «втручається у внутрішні справи Російської Федерації, що становить загрозу основам конституційного ладу й безпеки».

Останнє формулювання є стандартним при визнанні організацій «небажаними» у Росії. В чому полягає втручання у внутрішні справи, відомство не пояснило.

Визнання організації «небажаною», окрім іншого, означає, що особи, які співпрацюють із нею, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Раніше російська влада внесла Автономну некомерційну організацію «Центр антикорупційних досліджень й ініціатив «Трансперенсі Інтернешнл – Росія» до реєстру так званих «іноземних агентів». Центр характеризує себе як російську неурядову організацію, яка є «частиною міжнародного руху Transparency International, що об’єднує понад 100 незалежних організацій у всьому світі». Генпрокуратура Росії оголосила «небажаною» саме «головну» організацію Transparency International зі штаб-квартирою у Берліні.

Організація заявляє, що її місія – «протидіяти корупції та відстоювати принципи прозорості, підзвітності, порядності та чесності». Як міжнародна, так і російська Transparency публікують розслідування, присвячені ймовірним випадкам корупції, співпрацюють зі ЗМІ у підготовці розслідувань, публікують аналітичні матеріали і пропозиції щодо покращення законодавства.

Російська влада визнала «небажаними» десятки іноземних організацій. Нещодавно зокрема такою організацією було визнано видання «Медуза». За статтею про співпрацю з «небажаною» організацією кількох людей було засуджено, зокрема до реальних термінів.