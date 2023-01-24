Генпрокуратура РФ визнала «Фонд Андрія Сахарова» небажаною організацією

Генеральна прокуратура Росії внесла американський «Фонд Андрія Сахарова» до реєстру небажаних організацій. Фонд займається збереженням спадщини Сахарова та розвитком його ідей мирного співіснування, підтримує антивоєнні та правозахисні ініціативи.

У Росії з Фондом Сахарова афілійовані архів академіка, московський Сахаровський центр, в якому діє музей політичних репресій та проводяться виставки й конференції, а також науковий фонд імені Сахарова, який присуджує стипендії талановитим молодим вченим-фізикам. Тепер вони будуть зобов’язані відмовитись від будь-якого зв’язку з американським фондом або закритися.

Закон про «небажані організації» діє в Росії з 2013 року. До списку організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Росії, входить близько 70 іноземних та міжнародних організацій. Їхня діяльність у Росії заборонена, а за участь в них можуть дати до 4 років позбавлення волі, при цьому формулювання, що саме може вважатися участю, в законі є розпливчастим.