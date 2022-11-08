У Росії «небажаною організацією» можуть оголосити «Грінпіс»

У Росії група депутатів нижньої палати парламенту, Державної думи, вирішили звернутися до Генеральної прокуратури з пропозицією визнати діяльність міжнародної організації «Грінпіс» «небажаною» на території Росії. Про це 8 листопада повідомив депутат Олександр Якубовський у своєму телеграм-каналі.

Раніше Якубовський пропонував оголосити «Грінпіс» «іноземним агентом». Відповідний депутатський запит він надіслав до міністерства юстиції та генеральної прокуратури. Пізніше він прокоментував свій запит, заявивши, що в Росії не повинна працювати організація, яка отримує 70% свого бюджету від країн, які насаджують «тотальну русофобію та нацизм», а також постачали зброю Україні.

У «Грінпіс» повʼязали ініціативу депутата з тим, що організація виступила проти поправок до закону «Про охорону озера Байкал», одна з яких знімала заборону на суцільні санітарні рубки біля берегів озера.