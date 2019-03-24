У Росії екоактивісти мітингують на захист озера Байкал

У російському Іркутську триває акція «За чистий Байкал», повідомляє проект Радіо Свобода Сибір.Реалії. За різними даними, що їх наводить видання, на вулиці вийшли від 500 до тисячі осіб.

Приводом для акції стали наміри звести на березі найглибшого озера на Землі заводу з розливу води. Під електронною петицією проти цього будівництва підписались сотні тисяч людей.

Крім заводу, на мітингу говорили про інші проблеми Байкалу: вирубування лісів, відсутність очисних споруд у населених пунктах на березі озера, скидання відходів з кораблів прямо в акваторію та інші.

За словами організаторів, різні акції на захист Байкалу відбуваються у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Красноярську, Сургуті, Томську, Омську, Самарі, а також в інших країнах.