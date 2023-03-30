Суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції бізнесмена Жеваго

Суд у французькому місті Шамбері 30 березня відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго, зазначено у заяві адвокатів українського бізнесмена. Таку заяву отримали агентство «Інтерфакс-Україна» та видання «Українська правда».

«Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту», – зазначається у документі. На думку українського бізнесмена, постанова французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень.

«Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи», – цитують у повідомленні слова Жеваго.

Адвокати зазначили, що впродовж останніх чотирьох років бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення, щоб почати обʼєктивне розслідування та забезпечити йому право на справедливе правосуддя. За їхніми твердженням, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ані ДБР, ані Генпрокуратура не виявляють до цього інтересу, тим часом справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця.

Українські правоохоронні органи наразі не коментували рішення французького суду.

Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Колишнього депутата Верховної Ради підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держав. Банк «Фінанси та кредит» збанкротував у 2015 році.

На слуханні 5 січня суд у французькому містечку Шамбері погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Зараз Костянтин Жеваго проживає у Парижі без права залишати територію Франції.