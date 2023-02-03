Полтавський ГЗК заперечує вручення підозри топменеджеру підприємства

Полтавський гірничо-збагачувального комбінат заперечує повідомлення правоохоронців про вручення підозри одному з топменеджерів підприємства.



Як повідомляє пресслужба комбінату, станом на 2 лютого «жодному топменеджеру компанії не було вручено повідомлення про підозру відповідно до чинного законодавства України».

«Ми стверджуємо, що звинувачення, висунуті слідчими органами, не відповідають дійсності. На даний момент не існує жодних узгоджених податкових зобов’язань, які не сплатило підприємство. ПрАТ «Полтавський ГЗК» розраховує та сплачує податок на ренту відповідно до чинного законодавства та судової практики, а також в аналогічний спосіб, як це здійснюють інші гірничодобувні компанії», – йдеться у повідомленні.

У Полтавському ГЗК кажуть, що на початку 2022 року завершилась податкова перевірка за квітень 2017 – червень 2021 років.

«Державною податковою службою було складено акт щодо можливих порушень сплати ренти. Підприємство надало свої пояснення та заперечення. Після цього податковий орган не вчинив жодних податкових повідомлень-рішень щодо ренти стосовно ПрАТ «Полтавський ГЗК», з чого ми вбачаємо відсутність претензії до підприємства зі сторони податкових органів», – стверджують на підприємстві.

Комбінат також заявляє, що «відкрито співпрацює зі слідчими органами та на їхню вимогу добровільно були передані всі документи», а спірні питання підприємство готове розглядати у судовому порядку.

2 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки заявили про повідомлення підозри топменеджеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. За даними слідства, завдяки діям підозрюваного підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень.

Правоохоронці встановили, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі.

Йдеться про комбінат, який входить до групи компаній Ferrexpo, який належить олігарху Костянтину Жеваго.

ДБР 28 грудня 2022 року повідомило про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшій легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

Того ж місяця стало відомо, що він виходить зі складу ради директорів залізорудної компанії Ferrexpo.