Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на майже 46 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до суду проти Костянтина Жеваго про відшкодування збитків банку «Фінанси та кредит» та його кредиторів на майже 46 мільярдів доларів.

Як повідомляє пресслужба фонду, це стало можливим, серед іншого, завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом фонду проти власника банку.

«У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні», – зауважують у ФГВФО.

За словами представника Фонду Віктора Новікова, фінальні висновки від лондонських юристів отримали влітку цього року і почали готуватись до процесу в Україні.

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ДБР 28 грудня 2022 року повідомило про затримання у Франції українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у привласненні майна комерційного банку та подальшій легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

У липні 2021 року Інтерпол оголосив ексдепутата Верховної Ради, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» у міжнародний розшук. Сам Жеваго заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію про доходи.

Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.