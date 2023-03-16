Рішення щодо екстрадиції Жеваго оголосять 30 березня

Суд французького містечка Шамбері у четвер вранці провів засідання щодо екстрадиції бізнесмена і колишнього депутата Костянтина Жеваго до України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Засідання, яке тривало близько двох годин, розпочалося із запитання до Костянтина Жеваго – чи погоджується він на екстрадицію? На що він відповів негативно. До суду він прийшов із трьома своїми паризькими адвокатами, які заявили, що Україна не може гарантувати проведення справедливого судового процесу в умовах воєнного стану, а також не в змозі гарантувати безпеку Костянтина Жеваго у той час, коли вся територія країни перебуває під регулярними бомбардуваннями російської армії.

Прокурор Рішар Пален заявив, що не бачить жодного мотиву у відмові від екстрадиції, адже Україна поважає європейські закони і вдосконалює своє законодавство в цьому напрямку. Також прокурор зазначив, що перед судом всі рівні, незалежно від їхнього статусу, а заяви про політичну вмотивованість переслідувань Костянтина Жеваго – це спроба виокремити цю справу, а для цього нема жодних підстав. Крім того, прокурор заявив, що не бачить загрози життю Костянтину Жеваго, бо основні воєнні події в Україні відбуваються на Донбасі, а на іншій території України, на думку прокурора, ризику немає.

Суддя вислухала обидві сторони і заявила, що рішення буде оголошено 30 березня.

«Я вірю у французьке правосуддя. Моя команда адвокатів представила всі наші аргументи і тепер ми очікуємо рішення. Якщо ми з ним не погодимося, то подаватимемо апеляцію, але, повторюю, я не сумніваюся у справедливості французького суду», – заявив у коментарі Радіо Свобода Костянтин Жеваго після засідання суду.

Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Колишнього депутата Верховної Ради підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держав. Банк «Фінанси та кредит» збанкротував у 2015 році.

На слуханні 5 січня суд у французькому містечку Шамбері погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Зараз Костянтин Жеваго проживає у Парижі без права залишати територію Франції.