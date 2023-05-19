Князєв мав намір впливати на обрання членів ВККС, але фактів такого впливу не виявили – САП

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв та інші фігуранти вступили в змову з наміром впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Водночас доказів того, що такий вплив мав місце, наразі немає.

Про це йдеться у відповіді САП на запит голови Вищої ради правосуддя. Пресслужба відомства зробила відповідь публічною «з метою уникнення будь-яких маніпуляцій».

«У ході досудового розслідування зафіксовані відомості, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів Конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу, а також вжиття заходів із пошуку можливих співучасників», – повідомляє прокурор САП Олександр Клименко.

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При цьому наразі слідство не виявило фактів втілення таких намірів та здійснення фігурантами справи впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів до ВККС.

Клименко додав, що САП повідомить Вищу раду правосуддя, якщо отримає додаткову інформацію з цього питання.

ВРП 16 травня у коментарі щодо затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва звернула увагу на слова представників прокуратури, що він нібито намагався впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Рада заявила, що звернеться до НАБУ і САП, щоб отримати інформацію з цього питання.

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Вища рада правосуддя 12 травня завершила співбесіди з кандидатами на посади членів ВККС. Триває обговорення та формування переліку кандидатів.

Ексголову Верховного суду Князєва підозрюють у отриманні неправомірної вигоди. Разом із ним 15 травня затримали ще одного фігуранта – представника адвокатського об’єднання. Його взяли під варту з альтернативою виходу під заставу в понад 107 мільйонів гривень. Другого фігуранта суд заарештував.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї найвищої інстанції у системі судоустрою України.