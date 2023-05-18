Справа Князєва: суд взяв під варту адвоката-спільника

Вищий антикорупційний суд обрав для адвоката, підозрюваного у справі за участю ексголови Верховного суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Як повідомляє пресслужба ВАКС, строк дії запобіжного заходу – 60 діб з дня затримання, тобто до 13 липня.



Підозрюваний може бути звільнений з-під варти у разі внесення на рахунок Вищого антикорупційного суду застави у розмірі 80 млн грн. У разі внесення застави на адвоката покладатимуться процесуальні обов’язки.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва та іншого фігуранта справи.

За даними НАБУ та САП, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. Також, за даними правоохоронців, фігуранти справи намагалися впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.