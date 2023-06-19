Ексзаступника міністра Лозинського взяли під варту з можливістю застави в 5 млн гривень – САП

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під варту – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 червня.

«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та змінив запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

Як додають у прокуратурі, суд взяв до уваги доводи представника САП і змінив фігуранту справи запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в 5 мільйонів гривень. Термін дії – до 17 липня 2023.

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У січні 2023 року ВАКС відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт, попри прохання прокуратури взяти його під варту.

22 січня у Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття і припинення діяльності організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. За даними слідчих, до складу групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За повідомленням, його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів. Публічних коментарів самого Лозинського щодо цієї справи немає.