Колишній суддя Чаус засуджений до 10 років за ґратами – ВАКС

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса винним у хабарництві й засудив його до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Вирок був оголошений 14 червня на засіданні колегії суддів ВАКС.

Також суд ухвалив, що Микола Чаус буде позбавлений права обіймати певні посади терміном на три роки.

Колишнього суддю затримали в залі суду.

«Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням»)», – ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабаря в сумі 150 тисяч доларів.

Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Чаус втік. З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Молдови. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про викрадення Чауса (кримінальне провадження за цим фактом розслідують в СБУ).

Місце перебування екссудді було невідоме до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса у лікарні «Феофанія».

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.