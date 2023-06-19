Суд залишив Романа Червінського під вартою

Суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському тримання під вартою без можливості внести заставу, ще на місяць. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду 19 червня.



Саме про це клопотав прокурор. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші.

Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.

«Обвинувачення не надавало жодних нових доказів, на підставі чого потрібно було додатково затримувати і тримати Романа під вартою. Судом не було взято до уваги те, що його мати втратила зір, а дружина отримала інвалідність. У нього на утриманні троє дітей», – розповів кореспондентці Радіо Свобода адвокат Сергій Лисенко.



Таким чином під вартою Червінський перебуватиме щонайменше до 21 липня.

Шевченківський районний суд Києва 25 квітня обрав запобіжний захід Червінському у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном до 22 червня 2023 року.

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21 квітня Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Слідчі стверджують, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і 23 липня 2022 року це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень.

Захисники наголошують, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього. Натомість в коментарі ТСН представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч заявив, що жодне розвідувальне відомство цю операцію Червінського не погоджувало – ані СБУ, ані ГУР.

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Роман Червінський був причетний до операції українських спецслужб, відомої як «вагнергейт». Йдеться про зрив операції українських спецслужб із затримання групи найманців «ПВК Вагнера» наприкінці липня 2020 року. Як передає «Українська правда», Червінський назвав справу проти нього політичною і пов’язав її з історією «вагнергейту».

«Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів», – сказав він.

Під час засідання суду 25 квітня кілька чинних та колишніх депутатів Верховної Ради, а також журналіст Юрій Бутусов клопотали про взяття Романа Червінського на поруки, але суд не погодився на такий запобіжний захід.