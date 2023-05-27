Заходи санкціонували голова СБУ і головнокомандувач ЗСУ – Роман Червінський про операцію з викрадення літака РФ

Спеціальна операція, що передбачала викрадення російського літака і яка, за версією СБУ, призвела до атаки на аеропорт Канатове у липні 2022 року, була започаткована та санкціонована головою Служби безпеки України, коли її очолював Іван Баканов. Це випливає з відповідей ексрозвідника Романа Червінського, які вдалося отримати Радіо Свобода.

За словами Червінського, під час спецоперації усі ролі були розподілені між ЗСУ та СБУ: Служба безпеки відповідала за контакти з пілотом Російської Федерації, тоді як ЗСУ ( Військово-повітряні сили та Сили спеціальних операцій) відповідали за заходи, що були пов'язані з перетином російським літаком лінії кордону, стверджує Червінський.

Роман Червінський – колишній співробітник СБУ і ГУР Міноборони який, за його словами та словами співробітників спецслужб, з якими говорило Радіо Свобода, був долучений до низки спецоперацій, що провели українські силовики у період 2014–2021 років. Серед таких операцій – вивезення з окупованого Сніжного важливого свідка у справі про збиття «Боїнга» МН17 Володимира Цемаха та операція «Вагнергейт», коли влітку 2020 року СБУ і ГУР виманили до Мінська найманців ПВК «Вагнер».

Як стверджує сам Червінський, спецоперація щодо «вагнерівців» була провалена через витік інформації з Офісу президента.

Наразі Роман Червінський у СІЗО. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Ексрозвідника підозрюють у перевищення службових повноважень під час реалізації ще однієї спецоперації. За версією слідства, Червінський самовільно вирішив заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. В СБУ стверджують, що Червінський не отримав згоди від СБУ і ГУР МО на проведення такої операції і діяв на власний розсуд. У результаті, план українсьокго розвідника був викритий ФСБ і саме тому в Канатове, замість російського літака прилетіли російські ракети. Під час тієї атаки один військовий загинув.

Червінський звинувачення відкидає і справу проти себе називає політичним замовленням керівництва держави у відповідь на його критику влади через провалений «Вагнергейт».

Цю історію в деталях Радіо Свобода розповідає тут. Головне питання яке ми перед собою ставили: чи міг Роман Червінський організувати та реалізувати усю цю спецоперацію самотужки? Численні джерела Радіо Свобода у розвідувальних колах – ​колишні та нинішні співробітники спецслужб відповідали однозначно: не міг. Радіо Свобода зверталося до СБУ за додатковими поясненнями, проте від коментарів у відомстві відмовилися і порадити читати офіційні повідомлення.

Поговорити з самим Червіньким також не просто: журналістів у СІЗО не пускають, а суди над ексрозвідником проходять у закритому режимі.

Тим не менш, на деякі додаткові питання Радіо Свобода вдалося отримати відповіді від Романа Червінського.

– Пане Червінський, яке ставлення до вас у СІЗО? Чи дозволяють бачитися з рідними та адвокатами? Чи здійснюється на вас тиск у СІЗО?

– Ставлення в СІЗО добре, утисків ніяких не відбувається. Побачення дозволяють із дружиною і адвокатом, сестру не пускають.​

– ​Вас підозрюють у перевищення військовою службовою, що призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Поясніть, що розуміється під перевищенням військовою службовою – які саме ваші дії слідство кваліфікує як перевищення?

– Мою участь у заходах по доведенню до пілотів РФ можливості передати Україні літак за винагороду слідство кваліфікує як перевищення, трактуючи мої дії як розвіддіяльність. А я, як в.о. командира однієї із військових частин Сил спеціальних операцій не мав права цим займатись.

– Чому ви не згодні з версією слідства? Наведіть власні аргументи.

– Насправді даний захід був започаткований та санкціонований керівництвом (головою) Служби безпеки України і ту частину заходу, яка передбачала контакти з пілотом Російської Федерації – оперативні та контррозвідувальні заходи здійснювала СБУ.

Були всі ролі розподілені між ЗСУ та СБУ

Була спільна група, в якій були всі ролі розподілені між ЗСУ (Військово-повітряні сили та Сили Спеціальних Операцій) та СБУ.

Військово-повітряні сили та Сили Спеціальних Операцій виконували і відповідали за заходи які були пов'язані саме з перельотом ( перетином лінії фронту) літака, а потім його охороною і охороною пілота.

Всі заходи були санкціоновані в СБУ Головою (на той момент Баканов) та головнокомандувачем ЗСУ (Валерій Залужний – ред.).

– В коментарі виданню УП, СБУ заявила, що стосовно вас ведеться слідство за двома статтями «державна зрада» і «перевищення влади». Виходить, що в майбутньому вам може бути вручена підозра в державній зраді? Чи вам щось про це відомо?

– Так, існує рапорт СБУ, де вони пов'язують бомбування аеропорту «Канатове» з тим, що хтось передав інформацію російській стороні про це. Ґрунтується рапорт на відеороликах, що транслювались на російському телебаченні. Намагаються довести, що це (атака на Канатове – ред.) відбулось в результаті цієї спроби перельоту літака.

– ​ Глава СБУ Василь Малюк звинуватив вас у тому, що ви переховувалися від слідства, не приходили на допити та були відсутні за місцем проживання. Чи дійсно ви переховувалися від слідства?

– Я двічі допитувався в даному провадженні, відвідував слідчого по першому проханню – без адвокатів. Ніякої вини за собою не відчуваю, не планував переховуватись.

Слідство триває з серпня 2022 року, вже 8 місяців. В суді СБУ стверджує, що я переховувався 3 дні – це якось неправдоподібно, як на мене.

– Як відбувалося ваше затримання?

– Ніякого спротиву я не чинив, сам відчинив двері номеру де я був, проте, з сьомої години ранку до 17:00, мені було відмовлено в задоволенні моєї вимоги надати можливість спілкуванню з адвокатом.

– Коли уперше у правоохоронних органів з’явилися до вас питання через атаку на «Канатове»? Що це було: виклик на допит чи якась інша форма інформування?

– Вперше я спілкувався з оперативним співробітником СБУ, а потім зі слідчим в серпні 2022 року – на початку місяця. Вже тоді стало зрозуміло, що будуть намагатись звинуватити мене в тому, що відбулося на аеродромі «Канатове». Тоді мене вперше допитали.

– Ви запевняєте, що погодили свої дії з керівництвом, яке схвалило операцію. З ким саме ви схвалили свої дії? Хто конкретно був поінформований про спецоперацію – керівники яких відомств?



– Всі мої керівники по команді, які на той момент були, мною були поінформовані письмово і я отримав необхідний дозвіл на участь в заходах.

– Скільки всього людей і з яких відомств працювало над цією спецоперацією разом з вами?

– Як я вище казав, задіяні були Військово повітряні сили, СБУ та Сили спеціальних операцій. Кількість представників усіх підрозділів була обмежена виконавцем та їх керівниками у зв'язку з дотриманням вимог секретності заходу з боку СБУ.

– Як ви потрапили на територію аеродрому в день атаки? Хто вас туди пустив? Які підстави ви мали для того, щоби потрапити на територію летовища?

– На аеродром я особисто прибув на гвинтокрилі разом з військовослужбовцями Військово-повітряних сил, так як наші дії були погоджені з керівництвом ВПС та ССО всіх необхідних рівнів.

– Ви неодноразово стверджували, що справа проти вас – це політичне замовлення? Хто замовник? Який мотив у замовника?

– Я переконаний, що справа спрямована на дискредитацію мене особисто, як одного з тих, хто здійснював заходи по затриманню «вагнерівців» у 2020 році і потім відкрито заявив про передачу інформації щодо операції білоруській та російській стороні. Сьогоднішні дії влади спрямовані на те, щоб в майбутньому замовчати та не надавати відповідей на це питання на фоні провалу підготовки країни до вторгнення РФ.

– Голова СБУ Василь Малюк назвав вас «негідником, дії якого призвели до смерті військового». Як ви вважаєте, чому він, не чекаючи рішення суду, дав вам таку оцінку? Які у вас відносини з Малюком? Чи ви раніше перетиналися по службі?

– Малюка особисто я не знаю, але вважаю його заяву порушенням моїх конституційних прав. Такі дії створюють дуже негативний прецедент, якщо здійснюються керівником державного органу. Тим більше незважаючи на мої попередні дії та результати в протидії нашому головному ворогу – Російській Федерації.