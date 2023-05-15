Апеляційний суд залишив під вартою колишнього розвідника Червінського

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для колишнього розвідника, офіцера Сил спецоперацій Романа Червінського.



«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення. Заяву народного депутата України про взяття на поруки підозрюваного Ч. залишено без задоволення», – йдеться в повідомленні суду, опублікованій у фейсбуці.



Шевченківський районний суд Києва 25 квітня обрав запобіжний захід Червінському у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном до 22 червня 2023 року.

21 квітня Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Слідчі стверджують, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і 23 липня 2022 року це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень.

Захисники наголошують, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Натомість в коментарі ТСН представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч заявив, що жодне розвідувальне відомство цю операцію Червінського не погоджувало – ні СБУ, ні ГУР.

Роман Червінський був причетний до операції українських спецслужб, відомої як «вагнергейт». Йдеться про зрив операції українських спецслужб із затримання групи найманців «ПВК Вагнера» наприкінці липня 2020 року.

Як передає «Українська правда», Червінський назвав справу проти нього політичною і пов’язав з історією «вагнергейту».

«Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів», – сказав він.

Під час засідання суду 25 квітня кілька чинних та колишніх депутатів Верховної Ради, а також журналіст Юрій Бутусов клопотали про взяття Романа Червінського на поруки, але суд не погодився на такий запобіжний захід.