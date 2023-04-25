Ексрозвіднику Червінському обрали запобіжний захід – тримання під вартою

Шевченківський районний суд Києва 25 квітня обрав запобіжний захід колишньому розвідникові, офіцеру Сил спецоперацій Романові Червінському. Його заарештовано на два місяці без альтернативи внесення застави, повідомляють «Суспільне», «Українська правда» та журналіст Юрій Бутусов.

Червінського підозрюють у перевищення військовою службовою особою службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Слідчі стверджують, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і 23 липня 2022 року це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень.

Адвокати оголосили, що оскаржать рішення в апеляції. Захисники наголошують, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

21 квітня Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Кілька чинних та колишніх депутатів Верховної Ради, а також журналіст Юрій Бутусов клопотали про взяття Романа Червінського на поруки, але суд не погодився на такий запобіжний захід.